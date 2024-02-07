Троє працівників Державної податкової служби на лижах перевіряють підприємців на гірськолижному курорті «Буковель». Фото трьох податківців у гірськолижних костюмах і на лижах опублікували на Facebook-сторінці ДПС в Івано-Франківській області у середу, 7 лютого. Податківці перевіряють, чи використовують підприємці реєстратори [РРО] під час розрахункових операцій. Завдяки лижам фіскали змогли добратись на віть до верхніх пунктів витягів та перехресть гірськолижних трас. Податківці кажуть, що з початку 2024 року вже провели 91 перевірку на «Буковелі» за результатами якої виписали штрафів на 3,2 млн грн за непроведення операцій через РРО.

Фото ДПС в Івано-Франківській області