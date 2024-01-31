У 2023 році підприємці з «Буковеля» показали 4,6 млрд грн торгової виручки

На курорті «Буковель» торгова виручка в грудні зросла в 2,3 рази у порівнянні з листопадом 2023 року. У податковій це пояснюють значним зростанням кількості зареєстрованих бізнесом касових апаратів, що, у свою чергу, стало результатом відновлення штрафів для фізичних осіб-підприємців за невикористання цих апаратів.

Як повідомили в Головному управління ДПС України в Івано-Франківській області, станом на 30 січня підприємці з «Буковеля» зареєстрували понад 950 РРО, що удвічі більше, ніж було на початку 2023 року.

«Як наслідок, більш ніж у двічі зросли виторги. Торгова виручка в грудні минулого року зросла в 2,3 рази у порівнянні до листопада того ж року: з 258,9 до 601,3 мільйонів гривень. Загалом, за минулий рік усі суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність на курорті “Буковель”, показали 4,6 мільярда гривень торгової виручки», – інформують у ДПС.

За результатами 129 перевірок, проведених у минулому році та в січні 2024 року, податківці нарахували підприємцям «Буковеля» понад 5 млн грн штрафних санкцій за недотримання ними норм законодавства.

Нагадаємо, з серпня минулого року набрав чинності закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», яким передбачено штрафи для фізичних осіб-підприємців за незастосування касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій).

З 1 жовтня 2023 року усі фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку ІІ-ІV груп, мають використовувати РРО. Якщо підприємець не виписав чек за товар або послугу, яку надав, і порушення зафіксовано вперше, то він має сплатити 100% від суми реалізованого без РРО. Подальше недотримання закону передбачає штраф у 150% від суми проданих товарів, робіт або послуг.