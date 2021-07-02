Триколісний електромобіль Daymak Spiritus добуває криптовалюту під час стоянки

Канадський виробник легких електромобілів, який оголосив, що триколісний Spiritus буде видобувати криптовалюту під час паркування або зарядки, запустив онлайн-трансляцію, яка показує цей процес в режимі реального часу.

На початку минулого місяця компанія Daymak заявила, що Spiritus, який повинен вийти на ринок у 2023 році, буде найшвидшим у світі електрокаром і зможе видобувати криптовалюту в стаціонарному режимі. Це повідомлення було прийняте досить скептично, навіть з певним глузуванням, тож новоявлений автовиробник влаштував демонстрацію майнінгу в цілодобовому прямому етері.

Фото Daymak Spiritus обіцяє стати носієм численних інновацій в області електротранспорту / Daymak

Триколісний електрокар оснащений власною технологією Nebula, яка дозволяє майнити криптовалюту, робити транзакції та використовувати вбудований гаманець. «‎Криптовалюта – це майбутнє, а Spiritus – це все, щоб охопити майбутнє», – зазначають в компанії.

З 29 червня до 29 липня Daymak демонструє, як прототип Spiritus майнить криптовалюту в онлайн-трансляції. На момент підготовки статті, електрокар заробив майже 33 долари, що звичайно, не багато, але це гроші «з повітря». Система Nebula дозволяє майнити Bitcoin, Ethereum або Doge. Криптовалюта, видобута при паркуванні або зарядці, потім буде використана для таких речей, як плата за паркування або купівля кави дорогою на роботу.

Триколісний Spiritus – лише один із багатьох електричних транспортних засобів, які компанія Daymak має на меті вивести на ринок. Лінійка також включає електронний велосипед, мотоцикл та навіть «летючу тарілку».