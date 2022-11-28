Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що приблизно за пів року Україна вже звільнить тимчасово окупований Крим. Про це він сказав у ефірі національного телемарафону.

За його словами, за шість місяців він спеціально поїде на набережну Ялти, щоб ввімкнутися до ефіру українського телебачення.

«Є у мене там одне улюблене місце. Я хочу звідти ввімкнутися, гарантую. І ми поговоримо з вами, яким буде вільний Крим. Тоді звідти вже поїдуть усі росіяни», – сказав Подоляк, якого цитує LIGA.net.

Термін, який вказав Подолякк – це кінець травня 2023 року. Висловлювання радника голови ОП збігається з прогнозом начальника військової розвідки Кирила Буданова, який заявляв, що війна триватиме «не так довго», і до кінця весни 2023-го Збройні сили України увійдуть до Криму.

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що не варто виділяти Крим у питанні звільнення тимчасово окупованих територій, оскільки він нічим не відрізняється від інших регіонів України.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україна може повернути тимчасово окупований Крим без боїв.

Тим часом російські окупанти будують укріплення в Джанкойському районі Криму, але евакуації поки що немає, заявляли в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.