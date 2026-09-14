У Львівській області буде хмарно з проясненнями

У вівторок, 15 вересня, у Львові та на Львівщині збережеться прохолодна осіння погода. Денний максимум температури повітря буде близьким до 20°C, а також прогнозують дощі.

Як повідомили синоптики Львівського гідрометцентру, 15 вересня погоду визначатиме поле підвищеного тиску та вплив малоактивного атмосферного фронту.

Прогноз для Львівської області: буде хмарно з проясненнями. Вночі опадів не прогнозують, а вдень пройдуть короткочасні дощі. Вночі та вранці буде туман. Вітер західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 6–11°C, вдень 17–22°C тепла.

Прогноз для Львова: погода буде хмарною з проясненнями, значного потепління не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме 8–10°C, вдень всього 18–20°С тепла.

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