У Львові буде хмарно з проясненнями

У середу, 16 вересня, у Львові та області буде справжнє бабине літо – денний максимум температури повітря становитиме близько 26°С тепла. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз.

Як повідомили синоптики, 16 вересня погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

Прогноз для Львівської області: очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці буде туман. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 6–11°С, а вдень потепліє до 21–26°С тепла.

Прогноз для Львова: у місті також буде мінлива хмарність та не прогнозують опадів. Температура повітря вночі становитиме 7–9°С, а вдень потепліє до 23–25°С тепла.

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Нагадаємо, що незабаром Україну накриє різке похолодання, місцями денний максимум температури повітря становитиме лише 10°С тепла. Прогноз Наталки Діденко та Укргідрометцентру по областях читайте за посиланням.