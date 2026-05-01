У Львові та області ставатиме тепліше з кожним днем

Протягом вихідних, 2 та 3 травня, у Львові та області ставатиме тепліше з кожним днем. Синоптики львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз погоди.

Прогноз погоди для Львівської області: у суботу, 2 травня, буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5–10 м/с. Вночі сильний заморозок – 0–3°С, температура вдень – 14–19°С тепла.

Прогноз для Львова: у суботу, 2 травня, вночі сильний заморозок – 0–2°С, температура вдень – 15–17°С тепла.

У неділю, 3 травня, у Львові та Львівській області буде хмарно з проясненнями, денна температура повітря сягатиме 19°С тепла. Вночі опускатиметься до 5°С тепла, місцями на поверхні ґрунту та в повітрі – заморозки 0–3°С.

