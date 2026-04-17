На вихідних буде тепло, але уже з понеділка погода зміниться

На вихідних, 18 та 19 квітня, у Львові та області буде тепло, але уже з понеділка погода зміниться. Львівський гідрометцентр оприлюднив детальний прогноз погоди до 22 квітня.

У суботу, 18 квітня, у Львівській області буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура вночі 1–6°С тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозок 0–2°С; вдень 11–16°С тепла. У Львові також буде мінлива хмарність. Температура вночі 3–5°С тепла, вдень 13–15°С тепла.

У неділю, 19 квітня, на Львівщині та у Львові буде мінлива хмарність, вдень не прогнозують опадів, а погода буде сонячною. Денна температура повітря становитиме близько 14°С тепла, а вночі – до 4°С тепла.

У понеділок, 20 квітня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, протягом дня дощитиме. Денна температура повітря становитиме близько 10°С тепла, а вночі – до 4°С тепла.

У вівторок, 21 квітня, на Львівщині денна температура повітря опуститься до 9°С тепла, протягом дня можливі дощі. Вночі позначки термометра показуватись близько 4°С тепла.

У середу, 22 квітня, буде мінлива хмарність, денна температура повітря становитиме близько 12°С тепла, вночі – до 4°С тепла, можливі опади.