На Львівщині буде до 31°С тепла

У другій половині червня на Львівщину нарешті прийшло тепло та навіть спека. Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз погоди у Львові та області із 20 по 24 червня.

У суботу, 20 червня, у Львівській області буде мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний, 3–8 м/с. Температура вночі 10–15°С, вдень 26–31°С тепла. У Львові температура вночі 11–13°С, вдень 27–29°С тепла.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У неділю, 21 червня, у Львові та області денна температура повітря становитиме близько 30°С, протягом дня буде сонячно, опадів не прогнозують.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У понеділок, 22 червня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ. Вдень температура повітря становитиме близько 27°С, вночі до 21°С тепла.

У вівторок, 23 червня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, вдень до 26°С тепла, вночі – близько 17°С тепла. Опадів не прогнозують.

У середу, 24 червня, у Львові та області денна температура повітря становитиме близько 28°С тепла, вночі – до 18°С тепла. Без опадів.

ZAXID.NET уклад підбірку найкращих басейнів та озер: де покупатись влітку 2026 біля Львова. Вас також може зацікавити підбірка готелів та будиночків у Карпатах із басейнами та неймовірними краєвидами.

Нагадаємо, що через Ель-Ніньйо температура повітря у 2026–2027 роках може бути рекордно високою, серед потенційних загроз також повені, посухи. За оцінками експертів, Ель-Ніньйо може стати одним із найпотужніших за всю історію спостережень, а літо 2026 року може мати безпрецедентні аномалії. Читайте детальніше, що таке Ель-Ніньйо та його вплив на погоду.