Навпроти пам’ятника королю Данилу Галицькому торгують квітами

Останні вихідні березня у Львові та області будуть теплими, але уже наступного тижня на Львівщині очікується похолодання. Про це інформують синоптики львівського гідрометцентру.

Як вказано у прогнозі, який оприлюднили синоптики, у суботу, 28 березня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень – часом невеликий дощ. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Температура вночі 1–6°С тепла, вдень – 13–18°С тепла. У Львові температура вночі становитиме 4–6°С тепла, вдень – 14–16°С тепла.

У неділю, 29 березня, протягом дня можливий дощ, денна температура повітря становитиме близько 14°С тепла, а вночі опускатиметься до 5°С тепла.

У понеділок, 30 березня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. Денна температура повітря становитиме близько 12°С тепла.

У вівторок, 31 березня, у Львові та області буде хмарно, можливий невеликий дощ. Денна температура повітря становитиме близько 6°С тепла.

У середу, 1 квітня, буде хмарно з проясненнями, денна температура повітря на Львівщині становитиме близько 6°С тепла.