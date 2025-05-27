Сонячну погоду у Рівному прогнозують у червні 2025 року

Український гідрометеорологічний центр прогнозує потепління у Рівному з неділі, 1 червня. Згідно з інформацією синоптиків Meteoprog, протягом наступного місяця найвища температура повітря сягатиме +26°C, а найнижча буде +12°C.

До кінця травня у Рівному очікується мінлива погода з опадами. Так, у середу, 28 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики попереджають про дощ із грозами. Температура вночі коливатиметься від +8ºС до +13ºС, вдень – від +12ºС до +17ºС.

У четвер, 29 травня, прогнозують хмарну погоду з дощем і грозами. Температура вночі коливатиметься від +8ºС до +13ºС, а вдень – від +14ºС до +19ºС. Пʼятниця, 30 травня, буде хмарною, місцями очікується короткочасний дощ. Температура вночі становитиме від +7ºС до +12ºС, вдень – від +14ºС до +19ºС.

Прогноз погоди у Рівному та області, згідно з сайтом Meteoprog

У перші дні літа в Рівному потепліє. Зокрема, вночі 1 червня температура повітря становитиме приблизно +13°C, а впродовж дня – 17-23°C. Вже 2 червня буде мінлива хмарність з дрібним дощем. Вдень синоптики прогнозують до +23°C, а вночі слід очікувати на +14°C.

Загалом, згідно з даними Meteoprog, дощ у Рівному прогнозують упродовж десяти днів червня. Найвища температура повітря становитиме +26°C, а найнижча буде +12°C.