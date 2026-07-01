Спека закінчиться не у всіх областях одразу

Кінець червня приніс для багатьох областей України пекельну спеку, яка встановлювала історичні рекорди максимальної температури повітря. Уже на початку липня синоптики прогнозують похолодання, але не усім варто одразу чекати полегшення.

Як вказано у прогнозі на сайті Українського гідрометеорологічного центру, у четвер, 2 липня, спека спаде на заході України – протягом дня очікуватиметься здебільшого комфортна температура повітря від 25 до максимальних 30°С у деяких областях (Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька). Протягом дня будуть дощі. На решті території України ще зберігатиметься спека до 33°С тепла, опадів не прогнозують.

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У п’ятницю, 3 липня, у західних областях температура повітря знижуватиметься до 25–27°С тепла. Найтепліше – на Закарпатті та Чернівецькій області – до 28°С тепла. На заході, півночі та у центрі прогнозують дощі. У Житомирській, Вінницькій, Київській та Чернігівській областях спека піде на спад – вдень до 28°С тепла, у інших областях – понад 30°С тепла.

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У суботу, 4 липня, на більшості території України будуть дощі. Вдень температура повітря на заході, у Житомирській та Вінницькій областях – 20–22°С тепла, на півночі та у центрі – до 25°С тепла, на іншій території позначки термометра коливатимуться до 30°С тепла.

У неділю, 5 липня, в Україні дощитиме, на заході – до 23°С тепла, на іншій території України – до 25°С тепла, на сході температура повітря становитиме до 28°С тепла.

У понеділок, 6 липня, в Україні зберігатиметься дощова погода, температура повітря вдень – від 20 до 24°С тепла, найтепліше на півдні – до 26°С тепла.

Синоптики називають липень найтеплішим місяцем року, а у 2026 році температура повітря протягом липня буде суттєво вищою за норму. Детальний прогноз на місяць.