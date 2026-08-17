Грози, шквали і похолодання: погода на Львівщині різко погіршиться
Прогноз погоди на 18 серпня
У вівторок, 18 серпня, у Львові та на Львівщини різко погіршиться погода. Синоптики попередили про значне похолодання, шквали та грози, а також оголосили штормове попередження.
Як повідомляє Львівський гідрометцентр, 18 серпня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів із південного заходу.
Прогноз для Львівської області: у вівторок, 18 серпня, буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, вночі та вранці значні. Грози. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 11–16°С, вдень – 16–21°С тепла.
Прогноз для Львова: у вівторок, 18 серпня, буде хмарно з проясненнями, очікуються дощі, грози, шквали. Температура вночі – 12–14°С, вдень – 18–20°С тепла.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Синоптики також розповіли прогноз погоди у Львові та області до 22 серпня.