Синоптики оголосили штормове попередження

У вівторок, 18 серпня, у Львові та на Львівщини різко погіршиться погода. Синоптики попередили про значне похолодання, шквали та грози, а також оголосили штормове попередження.

Як повідомляє Львівський гідрометцентр, 18 серпня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів із південного заходу.

Прогноз для Львівської області: у вівторок, 18 серпня, буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, вночі та вранці значні. Грози. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 11–16°С, вдень – 16–21°С тепла.

Прогноз для Львова: у вівторок, 18 серпня, буде хмарно з проясненнями, очікуються дощі, грози, шквали. Температура вночі – 12–14°С, вдень – 18–20°С тепла.

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