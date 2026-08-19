У Львові буде сонячно та спекотно

У четвер, 20 серпня, у Львові та на Львівщині буде спекотна погода, вдень можлива гроза, а вітер посилюватиметься до шквалу. Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз погоди.

Як повідомили синоптики, 20 серпня погоду визначатиме теплий сектор циклонічної депресії з центрами над Великобританією та Скандинавією.

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Прогноз для Львівської області: хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 9–14 м/с, вранці та вдень пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 11–16°С, вдень – 26–31°С тепла.

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Прогноз для Львова: температура вночі – 13–15°С, вдень – 28–30°С тепла, можлива гроза та сильні пориви вітру.

Синоптики також розповіли прогноз погоди у Львові та області до 22 серпня.

Комфортна літня погода та похолодання, яке прийшло у західні області, уже скоро зміниться на спеку. Синоптики Укргідрометцентру оприлюднили прогноз для різних областей із 19 по 23 серпня та розповіли, де очікувати до 36°С тепла.