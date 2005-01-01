Покараний через контрабанду бурштину митник став заступником голови Волинської митниці

Держслужбовця митниці ДФС, якого 2016 року покарали доганою за пропуск через український кордон 1,5 тонни контрабандного бурштину, став заступником керівника Волинської митниці. Про це йдеться у сюжеті ТРК «Аверс».

У травні митник переїхав з Волині на Тернопільщину, проте невдовзі знову повернувся.

«Євгеній Шелігацький, який відзначився під час пропуску через український кордон 1,5 тонни контрабанди бурштину та отримав за це лише догану, очолив управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Тернопільської митниці ДФС. Проте не минуло й тижня, як він повернувся на Волинь», – йдеться в сюжеті.

З Волинської митниці Євгена Шелігацького звільнили 6 червня цього року, наступного дня він виїхав до Тернополя – там він виграв конкурс і його призначили заступником начальника митниці.

Проте за шість днів він повернувся, але вже не в статусі виконувача обов’язків, а заступником начальника Волинської митниці. Відповідний наказ за підписом в.о. голови фіскальної служби України Мирослава Продана з’явився 12 червня.

Фото наказу про призначення митника на посаду заступника голови Волинської митниці



«Справа в тому, що не міг Шелігацький стати заступником начальника Волинської митниці поки не попрацює на аналогічній посаді в іншій області. Тож він виграв конкурс, нібито попрацював і тепер на Волині «буде протидіяти митним правопорушенням», – повідомила ТРК «Аверс».

Як пишуть «Волинські новини», митник відзначився у скандальному інциденті на Волинській митниці, коли на початку березня 2016 року польські митники виявили майже 1,5 тонни бурштину на пункті пропуску «Дорогуськ» у вантажівці, яка прямувала з України. Вартість каміння оцінили в понад 5 мільйонів євро. Тоді ця партія бурштину, затримана на кордоні, стала рекордною. Українські прикордонники та митники згодом пояснювали, що вантаж на українській стороні не перевіряли, бо він був повністю оформленим на внутрішній митниці України. Окрім того, на митниці тоді не працював сканер для виявлення контрабанди.

Польські митники виявили контрабанду бурштину, що її намагалися доправити з Волині

За результатами інциденту центральний апарат Державної фіскальної служби України призначив службове розслідування, після якого до відповідальності притягнули 12 працівників Волинської митниці, із яких п’ятьох звільнили, а ще сім – отримали догани. Догану за неналежне виконання посадових обов’язків оголосили також Євгенію Шелігацькому.