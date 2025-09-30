Це свято символізує небесний захист і благословення

Одне з найшанованіших свят у православній вірі, Покрова Пресвятої Богородиці, має особливе значення для українців. Його відзначають 1 жовтня. Це свято символізує небесний захист і благословення, а разом із духовним наповненням воно супроводжується усталеними традиціями та певними застереженнями. Детальніше про заборони у цей день пишуть «Вікна».

Що не варто робити на Покрову

У день свята рекомендується утриматися від домашніх справ, особливо прибирання, прання, шиття та важкої фізичної роботи. День варто провести в спокої, з гармонією в серці. Сварки, образи, злі слова чи погані побажання вважаються недопустимими, адже це може зруйнувати благословення, яке приносить Покрова.

За давнім звичаєм, вважається добрим знаком, якщо цього дня до оселі приходить багато гостей. Це обіцяє господарям добробут і щастя протягом усього року. Тож важливо зустрічати кожного щиро і з відкритим серцем.

Окрему увагу слід звернути на фінансові справи. Не рекомендується ні позичати гроші, ні брати їх у борг – це може «затягнути» матеріальні труднощі в майбутнє. Також радять утриматися від надмірного вживання алкоголю та об’їдання.

Ще одна прикмета пов’язана зі зміною зовнішності – на Покрову не варто стригти волосся. Існує повір’я, що разом із кінчиками волосся людина може вкоротити собі роки життя.