Зброя та боєприпаси, які вилучили правоохоронці

Поліція Львівщини виявила та затримала жителя Житомира, який продавав зброю через інтернет. Про це 15 вересня повідомила Львівська обласна прокуратура.

51-річного мешканця Житомирської області вдалося затримати після того, як він продав зброю жителю Пустомит три револьвери системи «Лефоше». З квітня по липень житомирянин займався збутом вогнепальної зброї, за що він отримав загалом майже 29 тис. грн.

Щоби продати зброю житомирянин розміщував оголошення на спеціалізованому сайті, де й безпосередньо здійснювалася оплата. Потім гроші поступали продавцю на карту.

Під час обшуків за місцем проживання продавця правоохоронці вилучили чотири револьвери та гранати, автомат АКС, мисливську рушницю, вибухові пакети та більше тисячі патронів різного калібру.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років за статтею 263 КК України.

