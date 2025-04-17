Затриманню ухилянта намагалися перешкодити перехожі жінки

У середу, 16 квітня, поліцейські провели силове затримання перехожого на проспекті Червоної Калини у Львові. Порушником виявився 28-річний ухилянт, який відмовлявся добровільно їхати до РТЦК.

Напередодні в Telegram-каналах з’явилося відео, як поліцейські силоміць затримують чоловіка на Сихові. В інцидент втрутилися перехожі жінки, виникла суперечка та штовханина. У результаті порушника в кайданках таки затримали.

У патрульній поліції Львівщини повідомили, що відбулося затримання чоловіка, який перебував у розшуку як порушник правил військового обліку.

«Увечері патрульні отримали виклик про особу у розшуку на проспекті Червоної Калини. На місці події перебували працівники РТЦК та СП і 28-річний громадянин, який перебував в розшуку за ст. 210-1 (Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) КУпАП. Чоловік відмовлявся проїхати до найближчого територіального центру комплектування. Під час затримання чинив опір і залучився групою підтримки», – йдеться в повідомленні патрульної поліції.

У результаті чоловіка затримали і доставили у Сихівський РТЦК та СП.