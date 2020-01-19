Поліцейські затримали 22-річного закладчика наркотиків на вул. Кульпарківській

СуспільствоКатерина Родак, 19 січня92240

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Поліцейські затримали 22-річного закладчика наркотиків на вул. Кульпарківській
фото патрульної поліції
Поліцейські вилучили у львів'янина 30 пакетиків з наркотиками

Вночі 19 січня львівські патрульні затримали 22-річного львів’янина із 39 пакетиками наркотиків. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Львівщини.

Інцидент трапився на вул. Кульпарківській. Патрульні отримали виклик про порушення тиші, а коли приїхали на місце події, обачили групу людей, які розпивали алоголь.

«Наближаючись до групи осіб, яка розпивала алкогольні напої, поліцейські помітили, що один з учасників побачивши інспекторів, спробував піти з місця події», – йдеться у повідомленні патрульної поліції.

Патрульні вирішити провести поверхневу перевірку підозрілого чоловіка. У 22-річного львів’янина виявили 27 пакетиків з амфетаміном та 12 пакетиків з речовиною рослинного походження.

На місце події викликали слідчих з Залізничного відділку поліції, експерта та працівників управління протидії наркозлочинності. Згодом поліцейські виявили ще 9 закладок, які сховав чоловік.

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