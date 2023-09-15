14 вересня правоохоронцеві повідомили про підозру в переправленні осіб через кордон

На Рівненщині дільничого офіцера одного з відділень поліції викрили на переправленні ухилянтів за кордон. Схему Державне бюро розслідувань викрило ще в травні, а за декілька місяців з'ясувалось, що до її функціонування причетний правоохоронець.

Як встановили слідчі ДБР, поліцейський створив фірму, яка займається перевезеннями, і оформив її на підставну особу. Він залучив до схеми власників мікроавтобусів та кількох водіїв. Користуючись зв’язками, правоохоронець разом зі спільниками оформив дозволи на перетин державного кордону.

«Надалі зловмисники підшуковували ухилянтів, із якими укладали фіктивні угоди щодо працевлаштування на посаду водія. Їм оформлювали документи та дозволи для виїзду за кордон. Клієнти переїжджали його за кермом мікроавтобуса, а повертали транспорт водії з-поміж учасників схеми», – йдеться у повідомленні.

З січня цього року зловмисникам вдалося вивезти таким чином до Європи щонайменше 40 чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації. З кожного клієнта брали від 3 до 5 тис. доларів в залежності від терміновості та віддаленості від кордону.

У травні цього року правоохоронці викрили схему та основних учасників. Під час розслідування встановили, що причетним до злочину також є правоохоронець. Тож у четвер, 14 вересня, працівники ДБР повідомили йому про підозру.

Його та шістьох учасників схеми підозрюють в порушенні ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон). У разі доведення вини їм загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна. Незабаром, додають в ДБР, чоловіка мають відсторонити від посади.