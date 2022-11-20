Усіх, хто бачив Андрія Сеніва, просять звертатись на оперативний номер поліції 102

Правоохоронці оголосили у розшук зниклого напередодні 11-річного Андрія Сеніва. Дитина вийшла із дому вранці 19 листопада і місце її перебування досі невідоме.

Про розшук 11-річного Андрія Сеніва вранці у неділю, 20 листопада повідомили у пошуково-рятувальній волонтерській асоціації SARVA. Фактично через добу після зникнення дитини.

Андрій Сенів зник 19 листопада

Відомо, що Андрій Сенів у суботу, 19 листопада, близько 12:00 вийшов з дому на вул. Кошиця у Львові та зник. Станом на ранок 20 листопада зв'язок з ним відсутній, рідні не знають місцеперебування дитини.

Хлопчик худорлявої тілобудоби, його зріст – 150 см. Він був одягнений у синю куртку, чорні спортивні штани та чорні черевики.

Усіх, хто бачив Андрія Сеніва, просять звертатись на оперативний номер поліції 102.