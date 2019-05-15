Поліція перехопила в «Борисполі» 40 кг наркотиків, які мали потрапити до Канади

Поліція перехопила в «Борисполі» партію наркотиків, які перевозили з Ірану до Канади

Поліція спільно зі Службою безпеки України та митниками вилучила в аеропорту «Бориспіль» понад 40 кг наркотичних речовин, вартість яких на чорному ринку оцінюється в 1 млн доларів США. Як повідомила київська поліція, незаконний вантаж слідував транзитом з Ірану до Канади.

Зокрема, при здійсненні огляду правоохоронці виявили близько 10 кг амфетаміну, близько 10 кг гашишу і близько 20 кг героїну, а також масла канабісу.

Поліція почала розслідувати цей факт за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею становить від 8 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в порту Одеси затримали рекордну партію кокаїну, який змішали у відрах з фарбою.