Прикарпатці загрожує до 8 років ув’язнення

Правоохоронці оголосили підозру у торгівлі людьми 34-річній мешканці Калуша, яка вербувала жінок для сексуальної експлуатації за кордоном. Прикарпатці загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 2 липня, підозрювана неодноразово виїжджала до однієї з країн Азії, а згодом почала вербувати дівчат без стабільного доходу та з боргами для надання сексуальних послуг іноземцям.

«Прикарпатка обіцяла жінкам високу зарплату – до 4 тис. доларів щомісяця – за так звані “гарно проведені вечори”. Насправді ж мала намір використати їх для проституції», – зазначили правоохоронці.

Жительці Калуша оголосили підозру під час її спроби виїхати з України. Суд відправив підозрювану під цілодобовий домашній арешт. За торгівлю людьми (ч. 1 ст. 149 Кримінального кодексу України) їй загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.