Після затримання військового побили в Шевченківському районому відділку поліції

У Шевченківському районному відділі поліції поліцейський побив військового. Першою про це 4 листопада повідомила користувачка Instagram Ольга Жорноклей, яка опублікувала відео побиття і зазначила, що побитий військовий є товаришем її чоловіка.

За її словами, військовий, якого звати Сергій, після поранення був направлений на ВЛК у Київ. Після проходження комісії Сергій поїхав на вокзал де був затриманий поліцейськими за «порушення комендантської години». Жінка наголошує, що чоловік мав при собі квиток на поїзд, висновок ВЛК і військовий квиток.

Жінка стверджує, що після затримання військового побили в Шевченківському районому відділку поліції, а згодом відпустили. Для підтвердження своїх слів вона опублікувала відео з побиттям, на якому видно, як поліцейський силою виштовхує військового з дверей, після чого той падає і вдаряється головою об підлогу.

За словами жінки, військовий повернувся в зону бойових дій зі струсом мозку і зараз знаходиться в лікарні міста Балаклія.

Своєю чергою, у відділі комунікації поліції Києва 5 листопада повідомили, що за фактом конфлікту розпочато службову перевірку. Правоохоронці також опублікували свою відеоверсію інциденту та відео з нагрудної камери поліцейького.

За словами поліції, їх працівник звернувся до перехожого з проханням перевірити його документи та поцікавився, чому він перебуває на вулиці під час комендантської години. У цей момент до них підійшов чоловік напідпитку у камуфляжі, почав агресивно себе поводити та кілька разів штовхнув оперативника. Працівник поліції запросив незнайомця пройти до відділу задля перевірки його особи. Втім, останній ігнорував вимоги поліцейського та продовжував конфліктувати.

Наразі цю подію зареєстровано у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Керівництвом поліції ініційовано службову перевірку з метою надання правової оцінки діям учасників інциденту.