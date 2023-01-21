Нацполіція Львівщини розшукує водія, який увечері в п’ятницю, 20 січня, близько 19:00 на вулиці Липинського 54Д збив 36-річну жінку на пішохідному переході.

«Внаслідок наїзду потерпіла отримала тілесні ушкодження та перебуває в реанімаційному відділенні однієї з львівських лікарень. Правоохоронці вживають заходів для розшуку автомобіля, яким було скоєно наїзд та встановлення особи водія-втікача», - йдеться в повідомленні.

Усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановили обставини аварії, просять телефонувати на оперативну лінію 102.