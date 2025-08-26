Волинянин Олексій Черняк зник 23 серпня 2025 року

Правоохоронці розшукують 9-річного мешканця Луцького району, який зник три дні тому. Хлопчик перебував у дідуся в гостях, після чого поїхав до батька. З тих пір місце його перебування невідоме. Про це повідомила 26 серпня пресслужба поліції області.

За даними слідства, зниклий – 9-річний житель села Конопелька Луцького району Олексій Черняк. Хлопчик перебував у дідуся в гостях і 23 серпня поїхав до батька. З тих пір дитина на звʼязок не виходила і місце її перебування невідоме.



Прикмети: зріст близько 138-140 см, худорлявої тілобудови, волосся русе, коротке.



Одягнений: джинси синього кольору; куртка сірого кольору, шапка; тапки резинові темного кольору.



Усіх, кому відома будь-яка інформація про хлопчика, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: (+380) 50 978 6838 або на лінію 102.