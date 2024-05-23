Поліція розслідує перевищення повноважень працівників Буковинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки і, ймовірну, від їх дій смерть мобілізованого. До правоохоронців звернулася сестра мобілізованого, яка заявила, що її брата незаконно утримували кілька днів у військкоматі, після чого він помер в лікарні. В Чернівецькому обласному ТЦК зазначили, що в медзаклад буковинця відправили під час проходження військово-лікарської комісії, бо йому стало зле.

До правоохоронців звернулася жителька села Давидівка Сторожинецької громади Василіса Урсулян. В поліцію вона повідомила, що представники ТЦК та СП 8 травня затримали її брата на вулиці та відвезли у військкомат. Як повідомляє «Суспільне. Чернівці». Упродовж двох днів Василіса Урсулян не могла сконтактуватись із братом, а 10 травня прийшла під ТЦК і побачила, що брат перебуває у важкому стані.

«Він не розумів, що говорить, та кілька разів падав. Швидку для чоловіка викликала вже лікарка на військово-лікарській комісії, яку він проходив увечері того ж дня. Чоловіка повезли до психлікарні у Чернівцях», – розповіла Василіса Урсулян.

Зі слів жінки брат хворів на епілепсію, але тоді коли його забирали військові, то при собі документів не мав. Наступного дня в лікарні стан брата погіршився – три дні він був непритомним, а вранці 15 травня помер. Причиною смерті в обласному патологоанатомічному бюро назвали набряк головного мозку.

За зверненням жінки поліцейські зареєстрували кримінальне провадження за ст. 426-1 КК України, а саме перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Наразі проводяться першочергові слідчі дії та заходи, спрямовані на встановлення об’єктивної інформації щодо цього випадку, повідомили в поліції в четвер, 23 травня.

На цю подію також відреагували в Чернівецькому обласному ТЦК та СП. На офіційній сторінці у Facebook повідомили, що наразі триває розслідування, і закликали утриматися від передчасних висновків та звинувачень.

«Попередньо повідомляємо, що військовозобов’язаний громадянин 10 травня проходив військово-лікарську комісію та у зв’язку зі скаргами на стан здоров’я був скерований на додаткове обстеження до медичного закладу. Командування і особовий склад ТЦК максимально сприяють слідству», – зазначили у військкоматі.