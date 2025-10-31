Вандали повалили бетонні пам'ятники на могилах у Сокалі

Поліція розпочала розслідування за фактом пошкодження надгробних пам’ятників на цвинтарі в Сокалі. Про факт вандалізму раніше повідомили місцеві мешканці в соцмережах.

Як позповіли у п’ятницю, 31 жовтня, в поліції Львівщини , повідомлення про наругу над могилами одного з кладовищ у Сокалі Шептицького району надійшло до правоохоронців 22 жовтня.

«Як встановили правоохоронці, на цвинтарі пошкоджено 12 надмогильних пам’ятників, вік яких становить близько ста років», – йдеться в повідомленні поліції.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.297 ККУ (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Винуватцям загрожує штраф, обмеження або позбавлення волі на три роки.

Поліцейські встановлюють зловмисників, причетних до наруги над могилами.