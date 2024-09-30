Нещасний випадок стався у Ковельському районі

У пʼятницю, 28 вересня, в селі Майдан Ковельського району стався нещасний випадок. Унаслідок падіння в зерносховище загинув 9-річний хлопчик. Про це повідомили 30 вересня у поліції Волинської області.

«На місце події прибули рятувальники, які вигребли зерно зі сховища, що дозволило дістати дитину та передати її працівникам медичної служби. На жаль, реанімувати потерпілого не вдалося», – зазначають у поліції.

Як ZAXID.NET стало відомо з власних джерел, у день трагедії 9-річний волинянин перебував на зерносховищі, оскільки там працювали його родичі. Попередньо хлопчик впав через необережність, проте точну причину встановлять слідчі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини). Санкція статті передбачає до восьми років увʼязнення з позбавлення права обіймати певні посади до трьох років.