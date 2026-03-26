На Роберта Фіцо подали скаргу до правоохоронних органів

Поліція Словаччини порушила кримінальну справу проти премʼєр-міністра Роберта Фіцо. Про це у четвер, 26 березня, повідомив словацький новинний сайт Aktuality з посиланням на заяву лідера опозиційної партії «Свобода і солідарність» (Sloboda a Solidarita – SaS) Браніслава Грелінга.

За словами Браніслава Грелінга, це він подав кримінальну скаргу на Роберта Фіцо, до якої долучилися його однопартійці, а також ще понад 13 тис. людей. Скарга вже надійшла від обласної прокуратури до поліції, й та порушила кримінальну справу.

Зокрема, Браніслав Грелінг стверджує, що Роберт Фіцо може підозрюватися у низці кримінальних злочинів. Йдеться про державну зраду, зловживання повноваженнями, нелюдяність та порушення обов’язків при управлінні чужим майном. Також Грелінг назвав злочином ініційоване премʼєром припинення аварійного електропостачання Україні.

«Місяць тому я подав кримінальну скаргу проти Фіцо за державну зраду та інші злочини. Окрім моїх колег із SaS, до цієї кримінальної скарги приєдналися понад 13 000 людей, що робить її найбільшою кримінальною скаргою в історії. Я переконаний, що Фіцо підозрюється у скоєнні серйозних злочинів, тому ціную те, що і прокуратура, і поліція діють у цьому питанні і не зам'яли його», – заявив Браніслав Грелінг.

Нагадаємо, 27 січня внаслідок удару російського по нафтоперекачувальній станції «Броди» в однойменному місті на Львівщині припинив роботи нафтопровід «Дружба», через який територією України транспортувалася російська нафта до Угорщини та Словаччини.

Водночас обидві країни звинувачують Україну у навмисному припиненні роботи нафтопроводу. Через це Угорщина та Словаччина припинили експорт дизпалива до України. Крім того, Угорщина блокує виділення Україні позики від ЄС у розмірі 90 млрд Євро. Крім того, 4 березня уряд Словаччини підтримав рішення про розірвання в односторонньому порядку угоди з Україною щодо аварійного постачання електроенергії.