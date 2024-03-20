Учасникам злочинної групи загрожує до десяти років тюрми

Поліцейські ліквідували організовану злочинну групу, яка на замовлення спалювала житло людей по всій країні. Затримані встигли пошкодити квартири та будинки в Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях. Їм загрожує до десяти років тюрми. Про це у середу, 20 березня, повідомили у Нацполіції України.

Таку «послугу» можна було замовити в Telegram-каналі, коштувало це від 500 до 3000 доларів. Попередньо палії розробляли план вчинення злочину: проводили розвідку місцевості, закуповували паливно-мастильні матеріали та робили з них «коктейлі Молотова». Організаторами злочинної групи виявилися 20-річний та 26-річний мешканці Київської та Чернігівської областей.

«Для виконання “брудної” роботи вони залучили девʼятьох мешканців Київщини та Житомирщини віком від 17 до 34 років, самі ж приймали замовлення на підпали та розподіляли між членами організованої злочинної групи гроші, отримані за скоєння злочинів», – йдеться у повідомленні поліції.

Затримані виїжджали на місце події у будь-яку точку країни та закидали будинки й квартири пляшками із запалювальною сумішшю, фільмуючи підпал чужого майна на камеру. Відео надсилали замовникам на підтвердження виконання завдання. За послугу просили від 500 до 3000 доларів. Злочинці встигли пошкодити чотири квартири та пʼять будинків в Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях.

Слідчі Нацполіції провели 24 обшуки за місцями проживання учасників групи і зібрали докази причетності до серійних підпалів всіх одинадцятьох учасників злочинної групи. Також правоохоронці вилучили боєприпаси, понад 10 тис. доларів у різній валюті, мобільні телефони, на які приймали замовлення та фільмували злочини і банківські картки, на які перераховували кошти за скоєне.

Всім учасникам злочинної групи, включаючи організаторів, повідомили про підозру в умисному знищенні або пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу організованою групою (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194 Кримінального Кодексу України). Підозрюваним також вручили клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді цілодобових домашніх арештів. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.