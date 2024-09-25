Поліцейські провели санкціоновані обшуки у помешканнях і транспортних засобах підозрюваних

Волинські правоохоронці викрили трьох зловмисників, які налагодили канал збуту вогнепальної зброї на території України. За скоєне їм загрожує до семи років увʼязнення. Про це повідомили 25 вересня у пресслужбі поліції області.

За даними слідства, організував незаконну діяльність 49-річний уродженець Маріуполя, який нині проживає на Київщині. До справи він залучив 39-річну співмешканку та 51-річного товариша. Спільники налагодили продаж зброї на території Волині та інших регіонів України.

«У вівторок, 24 вересня, під час санкціонованих обшуків у помешканнях і транспортних засобах підозрюваних, поліцейські вилучили арсенал автоматичної зброї, бойові припаси до неї, карабін, пристрої та засоби для переробки зброї, мобільні телефони з відомостями, які свідчать про факт збуту вогнепальної зброї», – зазначають у поліції.

Окрім того, правоохороці встановили постачальника зброї та боєприпасів. Ним виявився 57-річний уродженець Донеччини, який мешкає у столиці. Чоловік зберігав у своєму гаражі понад 3600 набоїв різних калібрів, гранати, пістолети, вибухові пакети, магазини до пістолетів, корпуси ручних гранат, запали до гранат, протипіхотну міну, пристрої та засоби для переробки зброї.

За незаконне зберігання та збут вогнепальної зброї, вчинене за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України), підозрюваним загрожує до семи років увʼянення.