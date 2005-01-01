Поліція врятувала 90-річну львів’янку, яка лежала вдома з інсультом

Працівники патрульної поліції Львова допомогли літній жінці, яка два дні залишалась замкненою вдома після інсульту. Про це повідомили у прес-службі поліції.

У п’ятницю, 12 січня, до поліції звернулись працівники соціальної служби: 90-річна львів’янка, яка мешкає на вулиці Липова Алея, другий день не виходила з ними на зв'язок.

Патрульні направилися за вказаною адресою, проте двері в квартиру були зачинені. Інспектори звернулися за допомогою до працівників ЛКП, які неподалік обрізали гілки дерев. Ті не відмовили та підняли офіцерів на автовишці до балкону квартири, що розташована на четвертому поверсі. Через вікно патрульні побачили жінку, яка лежала на підлозі та стогнала. Оскільки вікна та двері були закриті, патрульним довелось розбити скло – і лиш тоді вони змогли потрапили до квартири.

Жінка була при свідомості, але із синцями на тілі та дуже зневоднена. Патрульні допомогли медикам спустити потерпілу до автомобіля швидкої медичної допомоги. За попереднім діагнозом лікарів, у жінки стався інсульт.