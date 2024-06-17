За переправлення через кордон харків'янин заплатив 8000 доларів

На Закарпатті правоохоронці затримали переправника, який покинув ухилянта посеред дороги під Ужгородом і втікав від прикордонників. На водія склали адмінпротокол за злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України йому загрожує позбавлення волі.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 16 червня, переправники самі вийшли на харків’янина та запропонували йому незаконно дістатися до Словаччини. Чоловік приїхав з Харкова до Львова потягом та оселився у готелі. За переправлення через кордон заплатив 8000 доларів. Через місяць по нього приїхали і відвезли на Закарпаття.

«Клієнта привезли серед ночі на об’їзну Ужгорода, де наказали вийти з автомобіля. Його запевнили, що за загороджувальним парканом уже знаходиться територія Словаччини, і наказали бігти до кордону. Правопорушника затримав прикордонний наряд відділу «Ужгород». Водій, який помітив прикордонників, на великій швидкості рушив з місця висадки «клієнта». У взаємодії з патрульної поліцією оперативникам вдалося зупинити транспортний засіб на околиці села Середнє», – інформують в ДПСУ.

За злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України на водія склали адмінпротокол. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України йому загрожує від 3 до 9 років ув’язнення.