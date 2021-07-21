Поліцейські затримали 25-річного львів’янина, підозрюваного у вбивстві своєї 48-річної матері. Тіло жінки з ознаками насильницької смерті знайшли у квартирі на вул. Дніпровській.

У поліції Львівщини розповіли, що трагедія сталася 20 липня близько 2:00 ночі у квартирі на вул. Дніпровській у Львові. Під час побутового конфлікту 25-річний син важко побив свою 48-річну матір, завдавши їй численні удари руками та ногами. Від отриманих травм жінка померла на місці події. Тіло загиблої скерували на експертне дослідження.

В обласній прокуратурі уточнили, що в момент вбивства матері син перебував у нетверезому стані.

Винуватця злочину вже затримали. Чоловікові повідомили про підозру за ч.1.ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.