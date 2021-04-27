Чоловік перед Новим роком за допомогою молотка вирішив позбутися старої сім'ї заради нової

У вівторок, 27 квітня, Вінницький міський суд визнав винним та призначив покарання у вигляді довічного ув'язнення місцевому жителю, який 31 грудня 2018 року молотком убив матір, колишню дружину і двох дітей. Про це повідомила прес-служба поліції.

Як нагадали у відомстві, того дня близько диспетчер «швидкої допомоги» повідомив в поліцію про те, що в одній з квартир міста знайдено тіла двох жінок і семирічну дитину. Ще одну дитину – трирічну дівчинку – з тілесними ушкодженнями в ділянці голови забрали в реанімацію, але врятувати її не вдалося.

Про загибель людей повідомив батько дітей, і згодом саме він став основним підозрюваним.

Поліція встановила, що після жорстокого вбивства чоловік поїхав у інший мікрорайон міста та у смітник викинув речові докази. Після цього пішов купляти новорічні подарунки своїй іншій родині. Саме наявність іншої родини та намагання розірвати старі стосунки і стали мотивом для вбивства.

відео Нацполіції

Обвинувачений зізнався у вчиненому тільки тоді, коли поліцейські знайшли закривавлений молоток. Поліцейським довелося для цього перевірити кілька тонн сміття на вінницькому сміттєзвалищі.

Чоловік намагався переконати суддів, що на момент вчинення вбивства не усвідомлював своїх дій. Однак амбулаторна та стаціонарна психолого-психіатричні експертизи засвідчили, що свої дії він усвідомлював та є осудним.

Суд визнав чоловіка винним за п.1, п. 2 ч. 2 ст. 115 (убивство чотирьох людей, в тому числі малолітніх дітей) і призначив йому довічне. З обвинуваченого також мають стягнути по 1,5 млн грн моральної шкоди матері та сестри колишньої дружини, повідомляється на сайті суду.