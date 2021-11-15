Під час побутової сварки 44-річний чоловік до смерті побив 35-річну співмешканку

Поліція затримала 44-річного мешканця села Руський Мочар, який під час сварки до смерті побив свою 35-річну співмешканку. Чоловік сам зателефонував у поліцію, коли зрозумів, що жінка мертва. За скоєне йому загрожує 10 років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, трагічний інцидент стався у неділю, 14 листопада. Поліція з'ясувала, що між 35-річною мешканкою села Руський Мочар Великоберезнянського району та її 44-річним співмешканцем виник побутовий конфлікт, який переріс у бійку. Під час сварки чоловік почав бити жінку обличчю та тілу, внаслідок чого вона знепритомніла.

Чоловік намагався привести співмешканку до тями, однак, зрозумівши, що жінка мертва, зателефонував до поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Затриманий перебуває у СІЗО, йому загрожує до 10 років ув'язнення.