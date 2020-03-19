Поліція затримала львів’янку за вбивство 31-річного чоловіка

У середу, 18 березня, у квартирі одного з будинків на вул. Величковського під час конфлікту жінка смертельно поранила 31-річного чоловіка. Про це повідомляє Нацполіція Львівщини.

До правоохоронців надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги про те, що у квартирі в одному з будинків, розташованому на вул. Величковського у Львові, вони виявили тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті.

Правоохоронці встановили особу загиблого – 31-річного львів’янина. Причиною його смерті стала «колото-різана рана в області грудей».

У той день чоловік разом з товаришем перебували в гостях у свого знайомого в його квартирі, де також тимчасово проживала 36-річна львів’янка. Близько 00:30 між жінкою та гостем виник конфлікт, під час якого вона завдала йому ножового поранення.

Слідчі Шевченківського відділу поліції повідомили їй про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.