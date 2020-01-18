Поліція затримала п’яним за кермом екс-начальника ДАІ Олександра Єршова

Екс-керівника ДАІ затримали п’яним за кермом

У Києві за водіння в нетверезому стані затримали полковника міліції, колишнього начальника Державної автомобільної інспекції Олександра Єршова, повідомила спільнота PITBULL KIEV, активісти якої кажуть, що помітили, як водій напідпитку сідає за кермо Range Rover біля нічного закладу. Вони викликали поліцію і поїхали за автомобілем.

Активісти стверджують, що манера їзди у автомобіля була неадекватною, а швидкість місцями перевищувала 100 кілометрів на годину і створювала аварійні ситуації.

Коли водій помітив, що за ним їде інша машина, він зупинився і вийшов розібратися. Проте незабаром під'їхали патрульні, які помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння і вимагали документи. Після того, як він кілька разів спробував «піти додому», патрульні вирішили його затримати.

Близько восьми поліцейських затримали Єршова і одягнули на нього наручники. У цей час його дружина просила активістів не знімати на камеру процес затримання.

Фото PITBULL KIEV

Олександр Єршов, заступник начальника Департаменту ДАІ, був фактичним керівником автоінспекції один місяць у 2015 році. Єршова звільнили після того, як у нього знайшли незадекларований триповерховий особняк у Києві. Крім того, тоді ж стало відомо, що він подарував доньці на повноліття незадекларований Range Rover.