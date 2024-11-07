Ухилянтів для маскування перевдягали у камуфляж

Правоохоронці викрили 52-річну мукачівку, яка з 42-річним товаришем організували канал незаконного перетину військовозобов’язаними чоловіками державного кордону. Підозрювані доставляли ухилянтів на Закарпаття з Львівської області, перевдягали у камуфляж і везли до угорського кордону. За скоєне закарпатцям загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 7 листопада, переправники брали за свої послуги 10 тисяч доларів з кожного військовозобов’язаного.

«Переправники на власному авто доставляли чоловіків із сусідньої Львівської області до Закарпаття і поселяли їх у готелі на території Мукачівського району. Далі клієнтів чекав детальний інструктаж щодо поведінки при проїзді блокпостів, а також, для маскування, їх перевдягали у камуфляжну форму», – інформують правоохоронці.

Ухилянтів везли до села Косонь в Берегівському районі, поруч з яким вони перетинали українсько-угорський кордон. Під час однієї з таких поїздок 52-річну мукачівку з 42-річним товаришем затримали.

За незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України, вчинене організованою групою або з корисливих мотивів, їм загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.