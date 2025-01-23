Підозрюваному загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі

Правоохоронці затримали 28-річного закарпатця, якого підозрюють у зґвалтуванні 15-річної односільчанки. За скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 23 січня, про зґвалтування напередодні їм розповіла неповнолітня жителька села. За її словами, інцидент стався в березні 2024 року

«Неповнолітня разом із 28-річним односельцем розпивали алкогольні напої, а опісля він зґвалтував 15-річну дівчину. Фігуранта затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання», – зазначили правоохоронці.

Підозрюваному загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Також поліцейські склали адмінпротокол на батьків потерпілої за розпиття їх дитиною алкогольних напоїв.