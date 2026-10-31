Володимира Зеленського просять не звільняти Олександра Коваленка з посади командира «Айдару»

24-й окремий штурмовий полк «Айдар» закликав президента Володимира Зеленського та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого скасувати рішення про звільнення 37-річного майора Олександра Коваленка з посади командира полку. Відповідний заклик бійці опублікували на фейсбук-сторінці полку в суботу, 31 жовтня.

За словами бійців, 31 жовтня 2026 року майора Олександра «Хука» Коваленка звільнили з посади командира полку. Там зазначили, що «Хук» служить у полку від початку його заснування – 2014 року – та має реальний бойовий досвід. Тому бійці закликали Володимира Зеленського та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого скасувати рішення про звільнення Олександра Коваленка.

«Тільки той командир, який пройшов шлях плечем до плеча з особовим складом, знає, як використовувати підрозділ найефективніше. Олександр Коваленко, Герой України, служить Україні з серпня 2014 року (учасник АТО/ООС), маючи за плечима роки війни, бойовий досвід, беззаперечну довіру особового складу та високий професіоналізм. Особовий склад категорично не погоджується з призначенням нових керівників, які не розділили бойовий шлях разом з підрозділом із самого початку», – йдеться у заяві бійців.

Зауважимо, що полк «Айдар» створили у 2014 році як добровольче формування після початку російської агресії проти України. Тоді бійці підрозділу виконували бойові завдання на Луганщині.

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На початку повномасштабної війни у 2022 році бійці «Айдару» захищали Україну на Донеччині, зокрема обороняли Костянтинівку та Бахмут. У 2025 році «Айдар» виконував бойові завдання на Запоріжжі. Наприкінці того ж року підрозділ переформували у 24-й окремий штурмовий полк.

Олександр Коваленко родом із Луганщини. До початку російсько-української війни працював менеджером. Із 2014 року служить у складі батальйону «Айдар»: був стрільцем, командиром взводу, а з 2022 року – командиром роти та батальйону. Брав участь в АТО та ООС.

27 червня 2023 року Олександру Коваленку присвоїли звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка». Також він нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, орденом «За мужність» III ступеня, медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».