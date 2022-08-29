У «Азові» чекають на мотивованих та стресостійких бійців, які готові повністю присвятити своє життя боротьбі

Полк «Азов» оголосив про набір охочих на службу до свого підрозділу в Збройних силах України. Увагу на опублікований 29 серпня відеоролик із закликом вступати до «Азова» звернула «Українська правда».

«Нам потрібні добровольці, мотивовані та стресостійкі бійці, що готові повністю присвятити своє життя боротьбі та разом з нами здолати всі перешкоди на шляху до перемоги. Для чинних військовослужбовців є можливість переведення з інших частин», – зазначили в «Азові».

відео ССО «АЗОВ»

«Ми – велика братерська спільнота близьких за духом воїнів, об’єднаних колективною мотивацією до боротьби та надзвичайною жагою до переможних звитяг. Вірність кожного перевірена боєм, потом, кров’ю та часом. Тут добре знають, що таке честь і гідність, а в своїх душах плекають лише найвищі моральні якості та найкращі людські чесноти. Адже все це й має містити в собі шляхетна мілітаристична еліта, до якої прагне кожен з бійців», – повідомляють в «Азові».

Заповнити анкету для служби в полку «Азов» можна перейшовши за посиланням.