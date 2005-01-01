Польща передала Україні доповідь щодо досліджень на цвинтарі в Грушовичах

Розкопки на цвинтарі у Грушовичах на місці колишнього пам'ятника воякам УПА

Інститут національної пам’яті Польщі передав українській стороні доповідь у справі археологічних досліджень на цвинтарі у Грушовичах на Підкарпатті. Документ з висновками робіт ІНП у місці знесеного пам’ятника УПА отримали, зокрема, Державна міжвідомча комісія у справах увічнення пам'яті та Міністерство культури України, інформує «Польське радіо».

Про відправлення доповіді, яке сталося 11 червня, українській стороні поінформувала у вівторок Анна Шельонґ з Бюро пошуків та ідентифікації ІНП Польщі.

Документ відправили п’ятьом українським установам: Державній міжвідомчій комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій, Міністерству культури, Інституту національної пам’яті, Посольству України у Польщі та Об’єднанню українців у Польщі.

Доповідь складається з двох документів: висновку археологічних робіт щодо знайдених останків людей та предметів, що лежали поряд з ними, а також медично-судової експертизи місця та останків.

Наразі коментарів з боку українських установ немає.

Як писав ZAXID.NET, розкопки на місці пам'ятника воякам УПА у Грушовичах, демонтованого за наказом місцевої влади, тривали впродовж 24-26 травня.

Після проведення триденних археологічних досліджень думки українських та польських експертів, які брали участь у розкопках, розділилися.

За попередніми висновками групи українських експертів, серед 18-ти поховань є щонайменше три поховання воїнів УПА. Натомість, польські експерти з Інституту національної пам’яті наполягають, що проведені археологічні й судово-медичні дослідження наразі не дають підстав стверджувати, що на місці демонтованого пам'ятника виявлено могили членів УПА.