Польща проігнорувала зустріч європейських міністрів у Києві
Збігнєв Рау заявив, що відносини з Україною увійшли у «період спаду»
Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау пояснив свою відсутність на зустрічі міністрів закордонних справ держав Європейського Союзу станом здоров’я, а також «спадом» у польсько-українських відносинах.
Про це Рау розповів ввечері в понеділок, 2 жовтня, в ефірі телеканалу Polsat, пише «Європейська правда».
Голова польського МЗС назвав неформальну зустріч міністрів у Києві «важливою», а свою відсутність на ній прокоментував так: «На це є багато причин, зокрема і стан здоров’я».
«Але насамперед це пов’язано з тим, що в політиці, зокрема двосторонній політиці, між різними країнами, ми маємо період буму і спаду. Наразі, що стосується відносин між Польщею та Україною, ми входимо в період спаду, і моя відсутність є частково вираженням цього», – наголосив він.
На запитання, чи пов’язана його відсутність у Києві з промовою Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН, Рау прямо не відповів, але підкреслив, що Україна й Польща мають «абсолютно спільний стратегічний інтерес – зупинити російський імперіалізм».
«Інцидент із перенесенням секторальної суперечки на міжнародний форум, ще й так, як це сталося – на засідання Генеральної Асамблеї ООН, призвів до того, що довіра нашого суспільства до нинішньої політики українського уряду щодо Польщі, м’яко кажучи, похитнулася», – вважає польський дипломат.
Зазначимо, що в понеділок, 2 жовтня, в Києві відбулася неформальна зустріч міністрів Європейського Союзу із закордонних справ, яка є першою в історії поза межами ЄС. На ній, зокрема, обговорювали інтеграцію в ЄС та чотирирічну програму Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро.
На конференції також був головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, який повідомив, що підтримка України від ЄС у сфері оборони сягнула 25 млрд євро, а загальна сума допомоги, включаючи військову, цивільну та гуманітарну, становить 85 млрд євро.
Як повідомляв ZAXID.NET, Поьльща раніше проігнорувала форум оборонних індустрій, який відбувся в Києві 30 вересня, хоча й отримала офіційне запрошення. Загалом у цьому форумі взяли участь понад 250 збройових компаній з 30 країн.