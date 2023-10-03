Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау сказав, що довіра поляків до політики української влади щодо Польщі «м’яко кажучи, похитнулася»

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау пояснив свою відсутність на зустрічі міністрів закордонних справ держав Європейського Союзу станом здоров’я, а також «спадом» у польсько-українських відносинах.

Про це Рау розповів ввечері в понеділок, 2 жовтня, в ефірі телеканалу Polsat, пише «Європейська правда».

Голова польського МЗС назвав неформальну зустріч міністрів у Києві «важливою», а свою відсутність на ній прокоментував так: «На це є багато причин, зокрема і стан здоров’я».

«Але насамперед це пов’язано з тим, що в політиці, зокрема двосторонній політиці, між різними країнами, ми маємо період буму і спаду. Наразі, що стосується відносин між Польщею та Україною, ми входимо в період спаду, і моя відсутність є частково вираженням цього», – наголосив він.

На запитання, чи пов’язана його відсутність у Києві з промовою Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН, Рау прямо не відповів, але підкреслив, що Україна й Польща мають «абсолютно спільний стратегічний інтерес – зупинити російський імперіалізм».

«Інцидент із перенесенням секторальної суперечки на міжнародний форум, ще й так, як це сталося – на засідання Генеральної Асамблеї ООН, призвів до того, що довіра нашого суспільства до нинішньої політики українського уряду щодо Польщі, м’яко кажучи, похитнулася», – вважає польський дипломат.

Зазначимо, що в понеділок, 2 жовтня, в Києві відбулася неформальна зустріч міністрів Європейського Союзу із закордонних справ, яка є першою в історії поза межами ЄС. На ній, зокрема, обговорювали інтеграцію в ЄС та чотирирічну програму Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро.

На конференції також був головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, який повідомив, що підтримка України від ЄС у сфері оборони сягнула 25 млрд євро, а загальна сума допомоги, включаючи військову, цивільну та гуманітарну, становить 85 млрд євро.

Як повідомляв ZAXID.NET, Поьльща раніше проігнорувала форум оборонних індустрій, який відбувся в Києві 30 вересня, хоча й отримала офіційне запрошення. Загалом у цьому форумі взяли участь понад 250 збройових компаній з 30 країн.