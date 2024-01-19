Польща готується запропонувати зміни до угоди про транспортний безвіз між ЄС та Україною. Про це 19 січня повідомляє «Європейська правда», посилаючись на комюніке польського міністерства інфраструктури.

Зазначається, що заступник міністра Павел Ганчарж спілкувався з послом України Василем Зваричем про наступні кроки для втілення домовленостей, досягнених 16 січня між мінінфраструктури і протестуючими польськими перевізниками, які кілька місяців блокували низку КПП на кордоні.

Заступник міністра інфраструктури повідомив, що Польща невдовзі подасть свої пропозиції для змін угоди про лібералізацію перевезень між ЄС та Україною і запросив українську сторону до співпраці.

Заступник міністра наголосив, що дії Польщі у цьому напрямку «спрямовані на створення сприятливих умов для обох сторін». Деталі змін, які запропонує внести Польща наразі не уточнюються.

Нагадаємо, після домовленості з урядом польські перевізники ввечері 16 січня повністю зняли блокаду кордону, протест призупиниться щонайменше до березня. Головною вимогою польських перевізників було відновлення системи дозволів для українських водіїв.