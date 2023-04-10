Польща змінила правила ввезення домашніх тварин. Відтепер для українців діятимуть загальні умови, які діють на території Європейського Союзу, а не спрощені, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Там нагадали, що раніше українці, які подорожували до Польщі, могли перетнути кордон зі своїми домашніми тваринами за спрощеними умовами. Дозволялося перевозити собак, котів і тхорів із мінімальним пакетом документів. Потрібні були лише наявність чипа, щеплення проти сказу, а також ветеринарного паспорта європейського зразка.

Тепер Польща скасувала ці умови. Відтепер для українців діятимуть загальні правила ввезення тварин, які діють на території Європейського Союзу:

до ветеринарного паспорта європейського зразка додалися сертифікат здоров’я та письмова декларація, яка підтвердить, що ввезення тварини не є комерційним;

для в'їзду на територію Польщі необхідні результати тестування рівня антитіл проти сказу.

Зазначимо, що з 22 липня 2022 року перетинання кордону разом з домашніми тваринами з України до Польщі відбувалося за тимчасовими правилами.