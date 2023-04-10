У польському місті Вроцлав у тестовому режимі розпочинає роботу стаціонарний центр обслуговування українців «Паспортний сервіс», розташований за адресою plac Grunwaldzki 22, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Як йдеться в повідомленні, у цьому центрі громадяни, які вимушено перебувають за межами України під час війни, можуть отримати такі послуги:

одночасне оформлення закордонного паспорта й ID-картки;

оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

оформлення ID-картки;

обмін посвідчення водія;

страхування.

Центр працює з понеділка до суботи з 9:00 до 18:00. прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом на цій сторінці, так і у порядку «живої черги». Оплата послуг здійснюється за допомогою сервісу онлайн-оплати. Для цього при собі необхідно мати смартфон та банківську картку або реквізити банківської картки, оскільки оплата готівкою наразі недоступна.

Це вже другий паспортний сервіс, який Україна відкрила у Вроцлаві, але перший стаціонарний: до цього там працював мобільний пункт.