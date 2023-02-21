У Словаччині та Чехії в тестовому режимі запрацювали відділення українського державного підприємства «Документ», підпорядкованого Міністерству внутрішніх справ. Це дозволить українцям, які там перебувають, подати заявку на виготовлення українських паспортів (внутрішнього та закордонного), а згодом і на оформлення посвідчень водія.

«У тестовому режимі розпочато прийом заяв на оформлення документів громадян України у Братиславі та Празі. У столицях двох європейських країн працюють мобільно-технічні комплекси – спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортний сервіс"», – повідомила у вівторок, 21 лютого, прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Обслуговування громадян здійснюється з понеділка по суботу включно з 9:00 до 18:00 у порядку електронної та «живої» черги.

У Братиславі мобільні комплекси розташовані за адресою: Mlynskénivy 5A, 821 09 Bratislava ( -1 поверх, територія автовокзалу). У Празі – на майданчику за ТЦ Котва/ОС Kotva за адресою: Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Město, Praha 1.

За цими адресами українці можуть отримати такі послуги:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням терміну дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.

Крім того, уже з наступного тижня у цих містах стане доступною послуга обміну посвідчення водія.

У МВС звернули увагу, що оплата послуг у мобільних комплексах здійснюється на місці за допомогою онлайн-сервісу (оплата готівкою відсутня). Для цього необхідно мати з собою смартфон та банківську картку або її реквізити.

Зауважимо, що на сьогодні закордонні відокремлені підрозділи ДП «Документ» вже доступні у чотирьох містах Польщі (Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав) а також в турецькому Стамбулі.