На польсько-білоруському кордоні збудували перші 140 км фізичного кордону

На польсько-булоруському кордоні збудували перші 140 км стіни. Таким чином Польща бореться із напливом нелегальних мігрантів, які влітку 2021 року намагалися масово перетнути кордон зі сторони Білорусі.

Як повідомляє видання Polsat, завершити всі роботи планують до кінця червня. Наразі встановили блоки протяжністю 140 км, після чого польська прикордонна служба, яка формально є замовником робіт, має встановити електрошлагбаум.

«Роботи з будівництва дамби довжиною 187 км розпочалися 25 січня цього року. Підрядники заявляють, що шлагбаум буде добудований, як і планувалося, до кінця червня», – розповіла прес-секретарка прикордонної служби Польщі Анна Міхальська.

#bariera

Pierwsze ukończone odcinki bariery na granicyzostały odebrane. Trwają odbiory pozostałych. Przęsła ustawione są już na długości 140 km. W najbliższych dniach rozpocznie się instalacja bariery elektronicznej #bezpieczeństwo #bezpieczna



Odcinek #PSGKuźnica pic.twitter.com/NTFelTcjHz — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 12, 2022

Вартість будівництва стіни між Польщею та Білоруссю становить 1,5 млрд злотих (понад 325,5 млн євро) на будівництво фізичного бар'єру та 115 млн злотих (понад 24 млн євро) на технічні пристрої (периметрію).

Нагадаємо, з весни 2021 року на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією і Польщею активізувалася мігрантська криза: тисячі нелегальних мігрантів з країн Азії, Близького Сходу й Африки намагалия потрапити до Євросоюзу з території Білорусі. Внаслідок цього Латвія, Литва і Польща оголосили на своїх кордонах надзвичайний стан, а Польща анонсувала будівництво фізичного барʼєру на кордоні з Білоруссю.

Євросоюз вважає, що міграційна криза є результатом цілеспрямованих дій Білорусі у відповідь на санкції проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.